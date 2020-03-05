طوارئ وإغلاق المدارس ودور العبادة.. فلسطين تكافح كورونا فى بيت لحم

قررت وزارة الصحة الفلسطينية عدة توصيات بشأن التعامل مع فيروس كورونا الذي اكتشف في محافظة بيت لحم.





وكشفت وكالة "معا" عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في فندق بمدينة بيت جالا.





وقررت الوزارة تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.





كما قررت تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا، وعليه يتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما.





كما تم إغلاق جميع المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما، ووقف جميع الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.





وطالبت بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة 14 يوما.





ودعت المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية.



