بالأسماء.. إيناس عبد الدايم تعتمد تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة الجديد





أصدرت وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة لدورة جديدة مدتها سنتان.





ويأتي التشكيل الجديد في أعقاب تطوير لجان المجلس وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة كما وردت في رؤية مصر 2030.





وقد تضمن التطوير الاخير للجان المجلس الأعلى للثقافة استحداث سبع لجان جديدة تحت مسمى لجان السياسات والتنمية الثقافية.





كما تم دمج مجموعة من اللجان التي تندرج تحت الشعب النوعية الثلاث للمجلس وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.





وقد بلغ إجمالي عدد اللجان بالمجلس بعد التطوير الاخير أربعة وعشرون لجنة.





بينما يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة خمسة عشر عضوا روعي في اختيارهم معايير الكفاءة والخبرة والالتزام، كما روعي التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.



