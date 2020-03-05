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رياضة

الترجي التونسي: نرفض عقوبات الكاف بسبب حكم مباراة الزمالك

الخميس 05/مارس/2020 - 12:27 م
رياض بنور
رياض بنور
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عبدالله هشام
رفض رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي "مدير الكرة"  العقوبات التي وقعت على الفريق الأول بعد احداث ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا امام الزمالك .

وأضاف بنور في تصريحات إذاعية : ان الترجي التونسي سيستأنف علي العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على النادي رغم انتظارنا عقوبات أقسى من ذلك .

وأوضح :عقوبة الكاف علي عبدالرؤوف بن غيث وهي الايقاف اربعة مباريات قاسية للغاية لأنه لم يتسبب في أى احتجاج عقب المباراة.

وأختتم بنور بالحديث عن الحكم رضوان جيد قائلا : قدمنا طلب بتغيير الحكم المغربي بعد تعيينه لأنه يتبع الاتحاد المغربي وأحد طرفي النزاع بين الترجي والوداد في نهائي بطولة افريقيا الموسم الماضي .

وكانت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرّرت معاقبة المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي بالإيقاف أربع مباريات واللاعبين خليل شمام (6 مباريات ) وعبد الرؤوف بن غيث (4 مباريات).

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