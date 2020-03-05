البريميرليج تحت رحمة كورونا.. الحكومة البريطانية تحذر رؤساء الأندية

حذرت حكومة المملكة المتحدة السلطات المشرفة على إقامة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمييرليج "بتكثيف خطط الطوارئ" لمواجهة فيروس كورونا.





الرسالة التحذيرية التي أرسلتها الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تسلمها عبر البريد إلكتروني رؤساء أندية كرة القدم في المملكة المتحدة، وأذاعتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عبر منصاتها المتعددة.





وتشرح رسالة الحكومة البريطانية الإرشادات بأنه على الرغم من أن الوضع الحالي هو "العمل كالمعتاد" ، إلا أنه إذا تفاقم الوضع، فينبغي أن يتم التفكير في "جميع الخيارات المتاحة لإكمال الموسم".



