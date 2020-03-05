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أخبار العالم

البريميرليج تحت رحمة كورونا.. الحكومة البريطانية تحذر رؤساء الأندية

الخميس 05/مارس/2020 - 03:26 م
من مباريات الدوري
من مباريات الدوري الانجليزي
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على صالح
حذرت حكومة المملكة المتحدة السلطات المشرفة على إقامة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمييرليج "بتكثيف خطط الطوارئ" لمواجهة فيروس كورونا.

الرسالة التحذيرية التي أرسلتها الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تسلمها عبر البريد إلكتروني رؤساء أندية كرة القدم في المملكة المتحدة، وأذاعتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عبر منصاتها المتعددة.

وتشرح رسالة الحكومة البريطانية الإرشادات بأنه على الرغم من أن الوضع الحالي هو "العمل كالمعتاد" ، إلا أنه إذا تفاقم الوضع، فينبغي أن يتم التفكير في "جميع الخيارات المتاحة لإكمال الموسم". 

وتلعب مباريات البريميرليج خلف الأبواب المغلقة وفقا لخطة الطوارئ الرئيسية التي تدرسها السلطات المشرفة على الدوري الممتاز ، على الرغم من أن المباريات الحالية ستمضي كما هو مخطط لها.
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