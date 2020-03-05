حكم تغميض العينين فى الصلاة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث البماشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





واجاب وسام، قائلًا: أن تغميض العينين فى الصلاة من غير سبب مكروه، أما إذا كان هذا بداعى وهو أن صاحبها لا يستطيع الخشوع فى الصلاة إلا بإغلاق عينه ففى هذه الحالة لا حرج عليه ولا يكون إغماض العينين مكروهًا.





"البحوث الإسلامية" يوضح حكم "تغميض العينين" في الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن تغميض العينين في الصلاة من مكروهات الصلاة؛ إذ لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه فيها.



وأضافت اللجنة خلال ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية عن حكم تغميض العينين أثناء الصلاة: إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة.





علي جمعة: تغميض العينين في الصلاة مكروه .. ويجوز في هذه الحالة