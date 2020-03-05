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توك شو

أحدث أساليب تعديل السلوك فى صباح البلد.. غدا

الخميس 05/مارس/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
يتناول برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الجمعة أحدث أساليب تعديل السلوك ، من خلال اللقاء الذى يجريه البرنامج مع  إيناس علي خبيرة علم الطاقة الحيوية وتعديل السلوك.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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