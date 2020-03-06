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منوعات

أول ظهور لميجان ميركل وزجها هاري في بريطانيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

ظهرت دوقة ساسكس ميجان  ميركل لأول مرة بشكل  علني في المملكة المتحدة أمس، حيث أعلنت هي وزوجها الأمير هاري عن استقالتهما من كبار رجال العائلة المالكة.


وبدا على  الزوجين ميجان والأمير هاري    الثقة التامة عند وصولهما إلى الأمطار الغزيرة في حفل توزيع جوائز Endeavour Fund السنوية في Mansion House بلندن ، حيث رسمت الابتسامة على وجهيهما  أثناء خروجهم من سيارتهم الرسمية.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، اتجه الامير هاري وزوجته إلى بريطانيا لتكريم إنجازات الجرحى والجرحى والمرضى من الجنود والنساء الذين شاركوا في تحديات رياضية ومغامرة رائعة خلال العام الماضي.


لكن كل الأنظار سلطت  على ميجان لكونها لم تظهر في هذا بريطانيا  منذ أن أصدرت هي وهاري إعلانًا مثيرًا بأنهما تركا الحياة العامة في أوائل شهر يناير ، مما أثار الكثير من ضائقة الملكة.


يسمح لهاري ، الذي أُجبر على التخلي عن رعايته الرسمية بعد أن قرر الانتقال إلى كندا ، بالاحتفاظ بروابطه الخاصة مع منظمات مثل The Endeavour Fund ، التي يرعاها.


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