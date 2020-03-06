القوى العاملة ببورسعيد تنظم ندوة حول المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة ثقافية وتوعوية عن المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات.

وتأتي الندوة في إطار مبادرة المساواة بين الجنسين تطبيقا للبرنامج الرئاسي ، وإنشاء وحدة رائدة بوزارة القوى العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، تهدف إلى تحقيق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، بالإضافة 27 وحدة للمساواة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ،وعمل ندوات توعوية تخص المرأة العاملة داخل المنشآت للحد من العنف ضدها وتعريفها بالحقوق التي منحها إياها القانون.

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية، أهمية مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهدافه وكيفية الاستفادة من التدريب وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من خبرات المدربين كاشفًا عن قيام المديرية بتنظيم ندوة توعية كل يوم ثلاثاء بالتزامن مع البرنامج خلال شهر مارس الجاري، وسوف تدور عن موضوعات المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة.

وفى نفس السياق أكد فضيلة الشيخ عبد القادر عبد الله سليم رئيس قسم الإرشاد الديني بمديرية أوقاف بورسعيد ، حرص واهتمام الإسلام والديانات السماوية بقيمة ودور المرأة في الأسرة والمجتمع.

وأوضحت مرفت الخولى مدير منطقة القناة للإعلام، دور الإعلام والتعريف بأهمية المجلس القومى للمرأة في تعزيز دور المرأة فى المجتمع ودوره في التسويق لشباب الخريجين المنتجين بالمحافظة وكيفية التواصل مع الشباب .

وأوضح حسنى عبد الرؤوف بالإدارة العامة لشؤون المرأة ، بوزارة القوى العاملة، أن الهدف من المشروع والتدريب هو الحصول على المهارة المطلوبة لبدء عمل فعلى، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمعدات المتوفرة والمدربين لدعم الشباب من الجنسين فى مجال التدريب من أجل التشغيل.

وتحدثت الدكتورة منى جلال الدين عبد الواحد بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في موضوعات حول الصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر.

حضر الندوة فريق عمل تنفيذ المشروع ، رهام السنباطى مسؤول شؤون المرأة ، وغادة طنطاوى مدير مركز التدريب بالمديرية.

وفي ختام الندوة تفقد مدير المديرية ورش التدريب على مهن التفصيل والخياطة ،ومهنة الطباعة على الملابس والأواني والتقى بالمتدربين.