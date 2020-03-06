انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسن المدرسي بالفيوم

نظمت الإدارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحية بالفيوم، دورة تدريبية، برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، و الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، والدكتورة امال محمد هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن مدير عام ادارة الرعاية الاساسية والدكتورة سارة العشيرى مسئولة السن المدرسى.





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شملت الدورة التدريبية، عدة موضوعات منها البرامج الخاصة بالشباب والمراهقين والصحة المدرسية وتدريب خاص باللجنة الصحية ، حضر التدريب عدد كبير من الأطباء والتمريض ومسئولى التربية البيئية والسكانية من مديرية التربية والتعليم استمر التدريب لمدة اسبوع .









وقام بالتدريب الدكتورة سحر محمد احمد ، والدكتورة هالة لطفى السيد من فريق الوزارة بالإدارة العامة لأطفال السن المدرسي ، والدكتورة سارة العشيرى مسولة السن المدرسى بالفيوم ، تم التدريب بقاعات ادارة الثقافة الصحية بالمركز الطبى بالسد العالى.