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محافظات

انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسن المدرسي بالفيوم

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت الإدارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحية بالفيوم، دورة تدريبية، برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، و الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، والدكتورة امال محمد هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن مدير عام ادارة الرعاية الاساسية والدكتورة سارة العشيرى مسئولة السن المدرسى.


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شملت الدورة التدريبية، عدة موضوعات منها البرامج الخاصة بالشباب والمراهقين والصحة المدرسية وتدريب خاص باللجنة الصحية  ، حضر التدريب عدد كبير من الأطباء والتمريض ومسئولى التربية البيئية والسكانية من مديرية التربية والتعليم استمر التدريب لمدة اسبوع .



 وقام بالتدريب الدكتورة سحر محمد احمد ، والدكتورة هالة لطفى السيد من فريق الوزارة بالإدارة العامة لأطفال السن المدرسي ، والدكتورة سارة العشيرى مسولة السن المدرسى بالفيوم ، تم التدريب بقاعات ادارة الثقافة الصحية بالمركز الطبى بالسد العالى.


انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسن المدرسي بالفيوم
انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسن المدرسي بالفيوم
انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسن المدرسي بالفيوم
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