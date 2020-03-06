رواد توتير يدشنون #تويته_للشيخ_الشعراوي.. ومغردون يسترجعون نصائحه

#تويته_للشيخ_الشعراوي، تضمن استعادةً لكلمة الشيخ الشعراوى التى دائما تؤثر فى نفوس الشعب المصرى.

وجاءت التغريدات كالتالى :

فضيلة الشيخ الشعراوي عندما سُئل أيهما أفضل الحرم المكي ام الحرم النبوي قال : الحرم النبوى فيه جمال الحبيب، والجمال يجذبك، والحرم المكي فيه جلال الكعبة، والجلال يرعبك، اللهم زد بيتك تشريفًا وتعظيمًا وزد مدينة حبيبك جمالًا ونورًا يضئ لكل المحبينَ





الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله ، كيف نفرق بين المعصية التي تأتي من النفس ٬ والتي تأتي من وسوسة الشيطان ٬ فالنفس تقف بك عند معصية بعينها لاتريد غيرها ٬ أما الشيطان فإنْ تأبيتَ عليه في ناحية نقلك إلى أخرى ٬ المهم عنده أنْ يُوقِعك على أي حال.

#تويته_للشيخ_الشعراوي.