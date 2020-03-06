رواد توتير يدشنون #تويته_للشيخ_الشعراوي.. ومغردون يسترجعون نصائحه

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تويته_للشيخ_الشعراوي، تضمن استعادةً لكلمة الشيخ الشعراوى التى دائما تؤثر فى نفوس الشعب المصرى.
وجاءت التغريدات كالتالى :
فضيلة الشيخ الشعراوي عندما سُئل أيهما أفضل الحرم المكي ام الحرم النبوي قال : الحرم النبوى فيه جمال الحبيب، والجمال يجذبك، والحرم المكي فيه جلال الكعبة، والجلال يرعبك، اللهم زد بيتك تشريفًا وتعظيمًا وزد مدينة حبيبك جمالًا ونورًا يضئ لكل المحبينَ
#تويته_للشيخ_الشعراوي.
الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله ،كيف نفرق بين المعصية التي تأتي من النفس ٬ والتي تأتي من وسوسة الشيطان ٬ فالنفس تقف بك عند معصية بعينها لاتريد غيرها ٬ أما الشيطان فإنْ تأبيتَ عليه في ناحية نقلك إلى أخرى ٬ المهم عنده أنْ يُوقِعك على أي حال.
#تويته_للشيخ_الشعراوي.
#تويته_للشيخ_الشعراوي ،اقصى ما يفعلة عدوك معك هو تنفيذ مراد الله .
اذا أحببت شخص فلا تعصى الله من اجله لأن قلب من احببت بيد من عصيت ،الشيخ الشعراوى #تويته_للشيخ_الشعراوي.
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتشرت الأمراض فقولوا هذا الدعاء : اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيِّئِ الأسقامِ " ،عرفوا الناس بدعاء النبي وصلوا عليه صلي الله عليه وسلم ، #تويته_للشيخ_الشعراوي