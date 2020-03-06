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أخبار البلد

بعد انتشار كورونا..المنشآت الفندقية تعلن إجراءات وقائية مشددة للنزلاء والعاملين بها

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:20 م
لمنشآت الفندقية
لمنشآت الفندقية
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محمد الاسكندراني
قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، وذلك في إطار الحماية والوقاية من الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص.

وأوضح السيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعددهم 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبي، مؤكدا علي أنه تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات. 

من جانبه،نوه السيد عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين الي مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.

وأشار إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء،و التي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء الأجانب أو العاملين بها ، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.
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