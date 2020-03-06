فرج عامر: ماسبيرو سيعود للريادة بعد التعاون بين المتحدة والوطنية للإعلام

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذي يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو بدأت نتائجه الإيجابية تظهر على شاشات ماسبيرو موجها تحية قلبية إلى تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على برنامج "التاسعة" أولى إطلالات تطوير التليفزيون المصرى فى إطار تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.





وأعرب "عامر" فى بيان له، عن ثقته التامة في قدرة رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام فى تنفيذ بنود هذا البروتوكول ليعود ماسبيرو إلى الريادة الإعلامية على مستوى المنطقة ويحتل مكانته المرموقة على خريطة الإعلام إقليميا وعربيا وعالميا مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما يبذله من جهود كبيرة فى التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام فى تطوير ماسبيرو.





وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، انه يجب على الجميع أن يعتبر ملف تطوير وتحديث ماسبيرو واحدا من أهم ملفات الأمن القومى المصرى وانه لا بديل أمام الجميع سوى الاستمرار فى تطوير وتحديث ماسبيرو مناشدا جميع القيادات وكبار الإعلاميين والمذيعين ومقدمي البرامج ومسئولى الإعداد والقطاعات الهندسية والاقتصادية والمالية التعاون الجاد والحقيقي مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمواجهة جميع المشكلات المزمنة والمتراكمة داخل ماسبيرو مطالبا من جميع خبراء الإعلام وأساتذة الإعلام من تخصصات إذاعة وتليفزيون بمختلف الجامعات المصرية المساهمة من منطلق وطنى فى التقدم باقتراحاتهم الى الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والهيئة الوطنية للإعلام لإحداث تطوير شامل وحقيقي وجذرى فى قلعة ماسبيرو إذاعة وتلفزيونا.





وأعرب عامر عن ثقته فى قدرة ونجاح القدير تامر مرسى على احداث هذا التطوير والتحديث داخل ماسبيرو خاصة ان ماسبيرو يمتلك امكانيات كبيرة اضافة الى الكوادر البشرية صاحبة الكفاءة العالية فى الإعلام ولكن هذه الكفاءات "طفشت" من ماسبيرو بعد أن أصيبت بالإحباط بعد الحالة المتردية والمشكلات والخسائر التى أصابت ماسبيرو وأدت الى انصراف الرأى العام عن متابعته.



