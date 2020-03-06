اتفاق إدلب.. هل ينجح بوتين وأردوغان في نزع فتيل الحرب للأبد ؟

أعلنت روسيا وتركيا عن أنهما اتفقتا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية بعد أن خلفت الاشتباكات العشرات من الجنود الأتراك والسوريين في تصعيد خطير للعنف.





وخلال حديثه في الكرملين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار سيبدأ في منتصف ليل الخميس وأنهم يأملون أن يؤدي هذا إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة.





كما نص الاتفاق المكون من ثلاث نقاط ، الذي قرأه وزيرا خارجية البلدين ، على إنشاء "ممر أمان" طوله سبعة أميال (12 كم) على طول الطريق السريع M4 الحيوي في البلاد ، والذي ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات فيه في النهاية من الاسبوع المقبل.





سيحافظ الاتفاق فعليًا على بعض المكاسب الإقليمية التي حققتها القوات السورية المدعومة من روسيا خلال هجوم استمر ثلاثة أشهر في إدلب ، آخر معاقل المتمردين المتبقية في البلاد ، مع الحفاظ على موطئ قدم تركي في المنطقة.





تم إبرام الصفقة بعد ست ساعات من المحادثات بين أردوغان وبوتين. ووصف بوتين المحادثات بأنها 'متوترة وصعبة ولكنها بناءة'.





كما دعا الزعيمان إلى مزيد من المفاوضات للحد من الأزمة الإنسانية في المنطقة وتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم. يقال إن أكثر من مليون شخص نزحوا منذ أن شنت سوريا هجومها في محافظة إدلب في ديسمبر.





ومع ذلك ، من المرجح أن يكون وقف إطلاق النار هشًا. وقال أردوغان في حديث للصحافة إن الجيش التركي سيكون له الحق في الرد إذا تعرضت لهجوم من قبل القوات الحكومية السورية.





توجه أردوغان إلى الكرملين يوم الخميس لمحاولة التوسط لوقف إطلاق النار مع بوتين لوقف الخسائر العسكرية المتصاعدة ومنع تدفق أعداد كبيرة أخرى من اللاجئين الفارين من محافظة إدلب.





يقف البلدان على طرفي حرب سوريا ، حيث تدعم روسيا حكومة بشار الأسد السورية وتدعم تركيا المقاتلين المناهضين للحكومة. اتهمت روسيا وسوريا تركيا بدعم 'الإرهابيين.





أرسلت تركيا الآلاف من القوات إلى سوريا لوقف الهجوم السوري الذي يهدف إلى استعادة الأراضي في محافظة إدلب. أدى ذلك إلى اشتباكات مباشرة بين القوتين الإقليميتين.





ولقى 58 جنديا تركيا على الأقل مصرعهم في القتال ، من بينهم 33 قتلوا الأسبوع الماضي في غارة جوية واحدة.





ولقد قامت تركيا بالانتقام من القوات السورية بضربات الطائرات بدون طيار والمدفعية، وأسقطت عدة طائرات حربية سورية ، وربما قتلت أكثر من 150 جنديًا سوريًا ومقاتلين آخرين متحالفين مع الأسد.





بدأ بوتين المحادثات يوم الخميس عبر الإعراب عن تعازيه للقوات التركية التي قتلت في الغارات الجوية في سوريا ، قائلًا إن القوات الروسية والسورية لم تكن على دراية بمواقعهما. وقال أردوغان إنه يأمل في أن تؤدي المحادثات إلى "تخفيف الوضع"





وفي محاولة للضغط على أوروبا ، ألقى أردوغان بشكل مثير حدود تركيا مع اليونان وقال إن بلاده لن تمنع المهاجرين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.





ومنذ ذلك الحين، ذهب الآلاف من اللاجئين إلى الحدود مع الاتحاد الأوروبي. اتهم العديد من المسؤولين الأوروبيين أنقرة بمحاولة "ابتزازهم" باستخدام تهديد تدفقات المهاجرين لابتزاز دعم سياسي أكبر في المحادثات مع موسكو.





وزعمت أنقرة يوم الخميس أنها نشرت 1000 من قوات الشرطة الخاصة على طول الحدود مع اليونان ، وأن العشرات أصيبوا على أيدي حراس يونانيين كانوا يحاولون منعهم من العبور إلى البلاد.





وسعى بوتين للعب دور سمسار القوة في الصراع السوري ، سواء من خلال دعم حكومة الأسد وتنظيم سلسلة من المحادثات مع اللاعبين الإقليميين تركيا وإيران للتفاوض على إنهاء الصراع.



