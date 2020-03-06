ياسمينا علواني تدعم الزمالك قبل مباراته مع الترجي التونسي

حرصت، المطربة ياسمينا علواني، نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" على دعم ومساندة نادى الزمالك قبل ملاقاته الترجي التونسي".
وكتبت ياسمينا علواني عبر حسابها على "تويتر": أجمل الأمانى لنادى الزمالك اليوم أمام الترجى#الزمالك_الترجي".
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-1 على استاد القاهرة الدولي.
اجمل الامانى لنادى الزمالك اليوم امام الترجى#الزمالك_الترجي— Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) March 6, 2020