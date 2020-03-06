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فن

ياسمينا علواني تدعم الزمالك قبل مباراته مع الترجي التونسي

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:35 م
ياسمينا علواني
ياسمينا علواني
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محمد بدران
حرصت، المطربة ياسمينا علواني، نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" على دعم ومساندة نادى الزمالك قبل ملاقاته الترجي التونسي".

وكتبت ياسمينا علواني عبر حسابها على "تويتر": ‏أجمل الأمانى لنادى الزمالك اليوم أمام الترجى‎#الزمالك_الترجي".


ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-1 على استاد القاهرة الدولي.

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