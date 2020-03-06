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أخبار البلد

اعرف أسعار التذاكر.. هرم زوسر يستقبل زائريه | شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:16 م
هرم زوسر
هرم زوسر
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محمد الاسكندرانى
استقبل هرم زوسر المدرج زائريه بمنطقة اثار سقارة، اليوم الجمعة، المصريين والأجانب، وذلك بعد افتتحه رسميا امس رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار بعد الانتهاء من مشروع ترميمه و الذي دام قرابة الــ١٤عاما بتكلفة مقدارها 104 ملايين جنيه.

واوضح صبري فرج مدير عام منطقة اثار سقارة ان زيارة الهرم تكون من مدخله الجنوبي وان سعر تذكرة الزيارة للأجنبي 100 جنيه ، والطالب الاجنبي 50، والمصري 40، والطالب المصري 20 جنيها.

وشمل مشروع الترميم الذي ياتي في  إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، اعمال درء الخطور، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

واشار صبري فرج إلى أن مشروع الترميم بدأ عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال في ٢٠١١، ثم استؤنفت بنهاية ٢٠١٣، حيث شملت أعمال الترميم "الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الاسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وأوضحت داليا خطاب المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين. تضمنت اعمال التطوير ايضا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها،  بالاضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكده على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

وهرم زوسر المدرج هو اول هرم وأول بناء حجري في العالم. ويقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.
اعرف أسعار التذاكر.. هرم زوسر يستقبل زائريه | شاهد
اعرف أسعار التذاكر.. هرم زوسر يستقبل زائريه | شاهد
اعرف أسعار التذاكر.. هرم زوسر يستقبل زائريه | شاهد
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