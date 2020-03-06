غياب وزيرة الثقافة عن حفل افتتاح الأقصر للسينما الإفريقية

غابت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذى ينطلق مساء اليوم.





مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.





مشيرا إلى أن الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.