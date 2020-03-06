AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غياب وزيرة الثقافة عن حفل افتتاح الأقصر للسينما الإفريقية

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:15 م
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
Advertisements
محمد نبيل
غابت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذى ينطلق مساء اليوم.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. 

مشيرا إلى أن الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاقصر تستعد للدورة التاسعة للمهرجان الافريقي للسينما

قبل انطلاقه .. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

10 معلومات لا تعرفها عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان السينما الإفريقية.. مصطفى شعبان وزينة ودرة وإلهام شاهين في الأقصر

مهرجان السينما الأفريقية.. تعرف على أبرز العروض والفعاليات وموعد الانطلاق

يوم للستات يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ترشيحاتنا

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بالقوة الضاربة.. الترجي يعلن تشكيل مواجهة الزمالك

لازم نموت مع بعض .. القصة الكاملة لـ أنتحار طالبات الشرقية بسبب الهزار وسر الرسالة الأخيرة

حقيقة تعليق الدراسة في الأقصر بعد واقعة باخرة كورونا

حريق كبير في الدرب الأحمر

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد

وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يكرمان الأمهات المثاليات

أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور