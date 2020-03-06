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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الصيد ويواصل تصدر الدوري

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الصيد، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الصيد بمدينة 6 أكتوبر، وقدم فريق سيدات الأهلي أداءً مميزًا، وسيطر على مجريات المباراة، بفضل الضربات القوية على الشبكة والدفاع المحكم والإرسال القوي، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 17-25، و25-13، و25-17، و25-21.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزهور بنتيجة 3-0، ضمن بطولة كأس مصر.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة من 17 مباراة، محققًا العلامة الكاملة.
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