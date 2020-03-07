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فن

إحنا كعرب بنحب نعيط.. ديانا حداد: معنديش مانع أغني مهرجانات

السبت 07/مارس/2020 - 06:00 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة

كشفت الفنان ديانا حداد، عن رأيها فى أغاني المهرجانات، وهل من الممكن ان تغني هذا النوع أم لا؟.


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد": "ما المانع فى هذا، أنه تطوير وليس خطأ أن يقدم الفنان هذا النوع ولكن بما يتوافق معي، وأختار كلمات مناسبة، ونقدم الجديد فى الموسيقي والتوزيع، ونحن فى الشعوب العربية عاطفيين ونميل إلى الأغاني الدرامية، لأننا شعب بنحب نعيط".


ديانا طرحت مؤخرا اغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"  من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

 صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

 

 وقد سجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به.


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