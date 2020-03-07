حمادة طلبة: الزمالك قادر على التتويج بأبطال أفريقيا وأتمنى مواجهة مازيمبي بنصف النهائي..فيديو





وقال طلبة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال، وأرى أيضا انهم قادرين على حصد اللقب"





وتابع: حازم إمام عاد من الإصابة على مباريات صعبة ولابد من إلتماس العذر له، مشيدا بأداء طارق حامد "نجم المباراة على حد تعبيره" والذي وصفه بالمثال الذي لابد وأن يحتذى به لاعبي الكرة.





واختتم كلماته : اتمنى ان يواجه الزمالك فريق مازيمبي بنصف النهائي.

أشاد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعبي لأبيض اليوم أمام الترجي التونسي بإياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.