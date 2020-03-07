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رياضة

شوبير: على مسئولي اتحاد الكرة توضيح سبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

السبت 07/مارس/2020 - 08:18 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
استنكر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، امتناع مسؤولي الكرة عن التقدم بـ طلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي الكونفدرالية.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن فريق بيراميدز ضمن بشكل كبير التأهل لـ نهائي الكونفدرالية لذلك فموقف مصر غريب من عدم التقدم لاستضافة نهائي البطولة.

وأضاف شوبير، أن تلقي تحفظات بشأن استضافة مصر للنهائي خاصة عقب استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 فسيكون أمرا مثيرا للدهشة. 

وتابع شوبير أن السبب أيضا من الممكن أن يرجع إلى غلق استاد القاهرة من أجل زرع البذور الصيفية ولكن هناك استاد السلام واستاد برج العرب اللذين تم تجهيزهما لاستضافة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكمل شوبير أن مسئولي اتحاد الكرة لابد أن يعلنوا الأسباب الحقيقة وراء الامتناع عن استضافة نهائي البطولتين الأفريقيتين. 

وأضاف شوبير أن المغرب ,الجزائر والكاميرون هي البلاد التي تقدمت بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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