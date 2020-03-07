AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كورونا يهدد إقامة صلاة الجمعة.. ووزير الأوقاف يوضح الحكم الشرعي ويحسم الجدل

السبت 07/مارس/2020 - 05:46 م
وزير الأوقاف، الدكتور
وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول العربية والإسلامية أصبحت تجمعات المسلمين داخل المساجد لأداء العبادات على المحك ، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتعليق تأشيرات العمرة ، وأعقبها قرار وقف الطواف حول الكعبة ومنع دخول المصلين الى المسجد الحرام الا وقت الصلاة والمغادرة فورا عقب انتهائها ، وقد علقت دول أخرى الصلاة في المساجد وقامت بإلغاء صلاة الجمعة وتطور الأمر الآن الى غلق المساجد في الصلوات الخمسة بعد تفشي المرض بها وحصد الكثير من الارواح .

وطالبت بعض الأصوات داخل مصر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتعليق صلاة الجمعة خلال الفترة المقبلة بعد  إصابة 12 شخص بالفيروس بمحافظة الأقصر ، الأمر الذي دعا وزير الأوقاف للتصريح بأن الغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا جائز شرعا ، حفاظًا على الأرواح بشرط أن تكون الجهة الصحية المختصة هي التي تطلب ذلك وتعممه على جميع أماكن التجمع المماثل وليس على خطبة الجمعة وحدها ، فهذا حكم مطلق يقع في دائرة الجواز .

وحول الوضع في مصر هل يحتاج الى تعليق صلاة الجمعة بالمساجد ،قال: لا وبكل تأكيد ، لأن بلدنا بفضل الله ليس فيها  ما يستدعي ذلك على الإطلاق ، مع تأكيدنا على أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المتخصص في ذلك ويبنى عليه ، ولا يسبقه .

وأكد وزير الأوقاف أننا ندرك أن بلدنا بخير ونسأل الله (عز وجل) أن يحفظنا من كل بلاء ووباء ، أننا لم ولن ننساق خلف أي دعوات تنظيمية مغرضة ومشبوهة وغير مدركة للواقع للدعوة إلى صلاة الحاجة ، فمع إيماننا باستحباب اللجوء إلى الله (عز وجل) بالدعاء أو التسبيح أو الصلاة عند تفشي الأوبئة والكوارث فإننا وجهنا تحذيرًا شديد اللهجة من الانسياق خلف أي دعوات لذلك على مواقع التواصل.

هل ظهور كورونا في دول دون أخرى متعلق بالإيمان والكفر 
وحول مسألة ان انتشار فيروس كورونا مرتبط  بانتقام الله عز وجل من فئة بعينها بغت على فئة أخرى ، أوضح جمعة: أن مسألة انتشار فيروس كورونا في دول دون الأخرى لا علاقة له إطلاقا بالإيمان والكفر أو انتقاما من فئة بغت على فئة أخرى ، و الدليل على ذلك هو تعرض كثير من الدول الإسلامية للزلازل والبراكين أكثر من دول أخرى لا تعتنق الدين الإسلامي، فالأمر كله لله عز وجل. 

كما أن الأمر إذا كان مرتبطا بالإيمان والكفر كما يروج البعض، فلن يظهر هذا الفيروس في الدول الإسلامية نهائيا، لافتا إلى أن هذا الأمر  مجرد إنذار من الله تعالى لجميع البشر وليس فئة بعينها دون الأخرى.

وواصل: والدليل من القرآن، يقول الله تعالى: «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا»، وهذا يؤكد أنه مهما أخذنا من احتياطات وأسباب العلم والإجراءات الاحترازية فقدرة الله فوق كل شيء، فعلينا أن نتضرع لى الله بالدعاء وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء مع الأخذ بكل أسباب العلم في نفس الوقت. 

وقال الوزير أنه شتان بين العالم المتخصص وبين أدعياء العلم الذين يقحمون أنفسهم على عالم الفتوى عبر صفحات "اللايك والشير" دون أن يتمكنوا من أدنى درجات سلّم العلم ، فضلا عن التأهل للفتوي أو فهم قواعد اللغة أو أساسيات العلوم المؤهلة للحديث في الشأن العام . ويفرق المناطقة بين الجواز والوقوع العقلي ، فيقولون كل واقع جائز ولا عكس ، أي وليس كل جائز واقعًا. 

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية:  لو قلنا هل يجوز لكل الحاصلين على 99% الالتحاق بكلية الطب وفق معطيات التنسيق الذي يسمح بذلك  في عام ما فإن الإجابة تكون نعم يجوز ، وهذا هو السؤال عن الجواز ، وإن سألت السؤال الثاني هل التحق كل الطلاب الحاصلين على هذا المجموع بهذه الكلية في هذا العام ،  فإن الإجابة تختلف لأن بعضهم قد يؤثر الصيدلة أو العلوم أو الزراعة أو أي كلية أخرى.

اقرأ المزيد : 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا ؟

بعد تعليق السعودية تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. وزير الأوقاف: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة..والإفتاء: يتفق مع الشريعة.. أمين الفتوى: يجوز للمسلم إلغاء الحج والمتضررين حصلوا على الثواب كاملا

فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر للفتوى: هكذا حدد النبي وقت صلاة الفجر.. خالد الجندي عن وقف العمرة بسبب كورونا: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان.. وأمين الفتوى يجيب: هل من سنن قبل صلاة الجمعة؟

وزير الأوقاف عن كورونا: يجب الابتعاد عن التهويل والتهوين

وزير الأوقاف: انتشار كورونا لا علاقة له بالإيمان والكفر أو الانتقام من فئة بغت على الأخرى

الأوقاف: رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان المبارك لـ 50%

ترشيحاتنا

تغريدة غامضة لنجل الملك سلمان

اختبار منزلي.. اعرف عندك كورونا ولا لأ خلال 15 دقيقة

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

الكويت تدعو مواطنيها في مصر ممن لديهم تذاكر عودة إلى مراجعة السفارة

الأون لاين الغدار.. فستان تسبب في إحراج إحداهن بعيد ميلاد صديقتها..صور

رغم الهزيمة من مازيمبي | الرجاء المغربي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر