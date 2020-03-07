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فن

محمد منير يحضر لعمل جديد مع أحمد كمال

السبت 07/مارس/2020 - 08:00 م
محمد منير وأحمد كمال
محمد منير وأحمد كمال
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قسم الفن

نشر الفنان الشاب احمد كامل صورة برفقة الفنان  محمد منير،علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

واثارت هذة الصورة جدلا كبيرا، وظن الجمهور ان هذا الاجتماع لتحضير دويتو غنائي، وكانت التعليقات كالاتي": انتو الاتنين مع بعض بجد_كدا احنا فيهمنا انتو مع بعض ليه_ اعظم اتنين في مصر_انتو هتغنو مع بعض ياريت.

 

 ومن ناحية اخري حققت أغنية "قولي" للفنان أحمد كامل، نجاحا كبيرا جدًا، واقترب الفيديو كليب الخاص بالأغنية من تحقيق 9 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به.

 

وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـاللي بينا .. قولي كرهاك بـ 100 طريقة .. لو يسألوكي عني يوم .. قولي مش فكراه الحقيقة .. قولي غاب مش فاكرة شكله .. قولي مات ومعاه مشاكلة"، قولي قلبي حب بعده .. واعملي فيها البريئة .. كوني مظلومة فـ حكايتك .. باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع .. بس وانتي قدام مرايتك .. تقدري تبوحي بمشاعرك .. قولي والله ما احب بَعدك.

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