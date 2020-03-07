شعبة العطارة: نستورد ياميش بـ 50 مليون جنيه سنويًا.. وأسعار هذا العام أقل من 2019

قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، إن استهلاك المصريين من الياميش سنويًا يصل لـ 50 مليون دولار، مضيفًا: "هذه السلع لم تتأثر بكورونا، لأنه تم التعاقد على الكميات المطلوبة، ووصلت هذه الكميات في شهر يناير وفبراير الماضيين بالفعل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن إيران تنتج الزبيب والفسدق، ويوجد زبيب مصري محترم جدًا ومصر ليست بحاجة لإيران، مضيفًا :" أسعار هذه المنتجات أقل من العام الماضى، بسبب انخفاض سعر الدولار وتوفر البضائع في بلدانها".





وفى وقت سابق، قال رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك الكثير من الدول التي أغلقت حدودها عن الاستيراد بسبب انتشار فيروس كورونا ومنها دولة إيران التى نستورد منها كميات كبيرة من الزبيب، إلا أن إغلاق الحدود تم خلال الأيام القليلة الماضية، ولا يوجد أى تأثير على واردتنا من الزبيب الإيراني لأن جميع السلع دخلت السوق المحلى، بالإضافة إلى وصول الباقى إلى الموانىء وجارى انتهاء أوراقها للدخول إلى الأسواق.





وأضاف رجب، أن أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم حدثت بعد انتهاء كافة التعاقدات على استيراد ياميش رمضان للعام الحالى 2020، لافتا إلى أن هناك وفرة في المعروض من الياميش من الأنواع المختلفة مثل الزبيب، والبندق، والأراسيا، واللوز، وقمر الدين الذى نستورده من سوريا ولا يوجد أي مشاكل فى الاستيراد من الياميش، لافتا إلى أن أسعار الياميش سيتم تحديدها خلال 20 يوما على الأقل بعد انتهاء دخول باقى الكميات من الموانىء.