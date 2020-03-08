AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور

الأحد 08/مارس/2020 - 12:06 ص
محافظ الجيزة والنائب
محافظ الجيزة والنائب محمد أبو العينين في حفل الزفاف الجماعي
Advertisements
محمد الصاحى - عدسة: محمد أبو النور - إيهاب أشرف
أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن سعادته بحفل الزفاف الجماعي الذي نظمته المحافظة مساء امس، السبت، لـ 30 عريسا وعروسة من ابناء المحافظة، بحديقة الأورمان، تحت رعاية وبحضور محافظ الجيزة، والنائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

أكد محافظ الجيزة، على الدور الكبير لجمعيات المجتمع المدني في خدمة وتنمية محافظة الجيزة، مؤكدا أن تلك الاحتفالية تم تنظيمها للاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة تم تجهيزهم، بجانب تقديم الدعم لـ 20 آخرين من أبناء المحافظة.

وشدد على أن تلك الاحتفالية تدل على مدى التلاحم والتكاتف المجتمعي بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الشباب من أبناء المحافظة، معربا على تمنيه بدوام السعادة والتوفيق لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الحفل الذي تنظمه المحافظة بمثابة هدية بسيطة من محافظة الجيزة للشباب في إطار التوجه العام من قبل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب.
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأورمان تدعم زواج 21 فتاة يتيمة فى قنا

خليفة الإنسانية تنظم حفل زفاف لـ 1200 ضمن العرس الجماعي الـ9 بالبحرين

برعاية المحافظ والنائب أبو العينين.. إقبال كبير على حفل الزفاف الجماعي بالجيزة.. صور

استقبال حافل للنائب أبو العينين في حفل الزفاف الجماعي بالجيزة

ترشيحاتنا

اضرار الفياجرا على الرجال .. توقف عن تناولها

شاهد.. أول رد فعل من الخطيب بعد صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد التأهل الأفريقي .. الزمالك يدرس قرارا جديدا بخصوص كارتيرون

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بعد التأهل الأفريقي.. الخطيب يدرس قرارًا جديدًا بخصوص رينيه فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر