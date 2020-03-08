برعاية محافظ الجيزة والنائب أبو العينين.. الاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة في حفل زفاف جماعي.. فيديو وصور

أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن سعادته بحفل الزفاف الجماعي الذي نظمته المحافظة مساء امس، السبت، لـ 30 عريسا وعروسة من ابناء المحافظة، بحديقة الأورمان، تحت رعاية وبحضور محافظ الجيزة، والنائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.





أكد محافظ الجيزة، على الدور الكبير لجمعيات المجتمع المدني في خدمة وتنمية محافظة الجيزة، مؤكدا أن تلك الاحتفالية تم تنظيمها للاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة تم تجهيزهم، بجانب تقديم الدعم لـ 20 آخرين من أبناء المحافظة.





وشدد على أن تلك الاحتفالية تدل على مدى التلاحم والتكاتف المجتمعي بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الشباب من أبناء المحافظة، معربا على تمنيه بدوام السعادة والتوفيق لأبناء المحافظة.





وأشار إلى أن الحفل الذي تنظمه المحافظة بمثابة هدية بسيطة من محافظة الجيزة للشباب في إطار التوجه العام من قبل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب.