نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

فاز فريق أولمبيك نيس، على مضيفه نادي موناكو، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

افتتح وسام بن يدر التسجيل لفريق الإمارة الفرنسية في الدقيقة 32، قبل أن يعادل الدنماركي دولبيرج النتيجة لنيس في الدقيقة 59.





وفي الدقيقة 92، سجّل دولبيرج هدف الانتصار لفريقه نيس، ليحقق فريقه الانتصار الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نيس للنقطة 41 في المركز السادس، بينما توقف رصيد نادي موناكو عند النقطة 40 في المركز التاسع.





وفي نفس الجولة، فاز أنجيه على نانت بهدفين نظيفين، وديجون على تولوز 2-1، وميتز على نيم بنفس النتيجة، بينما فاز ريمس على بريست 1-0.