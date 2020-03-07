AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

السبت 07/مارس/2020 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق أولمبيك نيس، على مضيفه نادي موناكو، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.
افتتح وسام بن يدر التسجيل لفريق الإمارة الفرنسية في الدقيقة 32، قبل أن يعادل الدنماركي دولبيرج النتيجة لنيس في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 92، سجّل دولبيرج هدف الانتصار لفريقه نيس، ليحقق فريقه الانتصار الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نيس للنقطة 41 في المركز السادس، بينما توقف رصيد نادي موناكو عند النقطة 40 في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة، فاز أنجيه على نانت بهدفين نظيفين، وديجون على تولوز 2-1، وميتز على نيم بنفس النتيجة، بينما فاز ريمس على بريست 1-0.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج دور الـ 64 من كأس فرنسا | تأهل موناكو ورين

الدوري الفرنسي..رين يفوز على نيم .. وريم يتعادل مع أميان

أوساسونا يفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني.. ونيس يتعادل مع رين في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي .. موناكو يهزم أنجيه بهدف دون رد .. وليل يعبر رين

الدوري الفرنسي.. أميان يتعادل مع ليون.. وستراسبورج يهزم تولوز

الدوري الإمارتي.. الظفرة يفوز على النصر.. والوحدة يقفز للمركز الثاني بفوز على بني ياس

ترشيحاتنا

تعديل وتجديد.. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر لتجديد تعاقده

مصرع 8 أطفال في حريق مروع بالكويت

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

مدرب الهلال يعلق على خلافه مع جوميز

تغريدة غامضة لنجل الملك سلمان

AdvertisementS

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

بعد التأهل الأفريقي.. الخطيب يدرس قرارًا جديدًا بخصوص رينيه فايلر

مهاجماً بادجي .. مجدي عبد الغني يكشف أسباب تأهل الأهلي لنصف نهائي أبطال أفريقيا

أحمد فتحي يكشف دور الخطيب في تأهل الأهلي على حساب صن داونز

شاهد.. أول رد فعل من الخطيب بعد صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

تعرف على موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

توقف المباراة واعتداء على الحكم.. ملخص وأحداث لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي

عبدالحفيظ يهنئ الزمالك.. والنجم أم الوداد أيهما يفضل في نصف نهائي الأبطال.. فيديو

مدرب صن داونز بعد الخروج من دوري الأبطال: لا يمكننا منافسة الأهلي

أخبار الأهلي | قرار جديد بشأن فايلر بعد التأهل.. وعبد الحفيظ ينتقد صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية