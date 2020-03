اثار النجم العالمي إمينيم الجدل بـ برومو كليب اغنيته الجديدة Godzilla بسبب ظهوره في عدد من المشاهد وهو يتناول الخمور في حالة سكر.





وظهر إمينيم مرتدي بدلة توكسيدو مع اللحية الطويلة على غير عادته ، وجسد خلال الكليب ايضا شخصية نسائية بارتدائه باروكة.





اغنية Godzilla من احدث البوماته Music to by murdered by الذي طرح شهر يناير الماضي ويضم 20 اغنية.





ومن المقرر طرح الكليب كاملا يوم الاثنين عبر قناة إمينيم الرسمية بموقع يوتيوب.