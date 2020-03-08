مصرع طالب غرقا في مياه ترعة بـ كفر الزيات

لقي طالب فى نهاية العقد الثاني من عمره غرقا فى مياه ترعة متصل فرع النيل "رشيد" أثناء الاستحمام فجرفه النيار مما أودي بحياته فى الحال وتم الدفع بقوات الانقاذ النهري والتحفظ على الجثة بمستشفي كفرالزيات العام .

كان اللواء محمود جمزة، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بغرق الشاب " احمد الشيخ " 17 سنة طالب في الصف الثالث الإعدادي، في مياه نهر النيل " فرع رشيد" بنطاق مركز كفر الزيات بسبب اسفكسيا الغرق، وجرفه التيار المائي بسبب عدم ايجادته السباحه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها .