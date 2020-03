في اليوم العالمي للمرأة.. ساندي توجه رسالة للسيدة المصرية

شاركت الفنانة ساندي جمهورها بصورة مجمعة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ساندي على الصورة قائلة: "النهاردة يوم المرأة العالمي كل سنه وكل ست مبسوطه بنفسها ومحققه اللي نفسها فيه وعشان النهارده يوم مميز لكل البنات ف هستني منكم صوركم بفلتر سناب شات we can do it هتتصوروا بيه علي هاش تاج زي التمثال واحلي صور هنزلها مع صورتي".





وحازت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت التعليقات عليها، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي:

"كل سنه وانتي أجمل امرأه في العالم"





وتابعت إحدى محبيها قائلة: "ساندي انتي فعلا مثال يحتذى بيه لكل النساء في النجاح والاصرار والعزيمه".