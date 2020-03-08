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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. الوداد يحقق عدة مكاسب بتخطي عقبة النجم الساحلي

الأحد 08/مارس/2020 - 02:22 م
فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي
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القسم الرياضى
تمكن الوداد البيضاوي من حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في دوري أبطال أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام النجم الساحلي التونسي بهدف، حيث استفاد من فوزه ذهابا بثنائية نظيفة.

ولم تكن مهمة الفريق المغربي سهلة، أمام قوة المواجهة، وضغط الفريق التونسي، قبل أن يحقق الوداد هدفه وهو الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض صدى البلد أبرز مكاسب فريق الوداد المغربي بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي:.

الواجهة الإفريقية

نجح الوداد البيضاوي في الحفاظ على حضوره القوي في الواجهة الإفريقية، بعد تأهله لنصف النهائي.

وجاء هذا التأهل ليكرس القوة التي بات يتمتع بها الفريق البيضاوي في المنافسات الأفريقية، وحضوره الجيد في النسخ الأخيرة بدوري الأبطال، حيث بلغ في النسخة الماضية النهائي، وفاز بلقب التي قبلها.
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نهاية كابوس رادس

تجاوز الوداد كابوس ملعب رادس، الذي يرى محبوه أنه اغتال أحلام الفوز باللقب في النسخة السابقة، بعد الأحداث التي عرفها الملعب في إياب النهائي أمام الترجي.

ولم يكن الوداد مستعدا ليلقى نفس السقوط والإخفاق في مباراة النجم، لذلك راهن على الخروج منه متأهلا، ليمحو الذكريات الحزينة في نهائي الموسم الماضي.

ثقة جاريدو

نجح خوان كارلوس جاريدو في اختباره الأول مع الوداد، بعد تعاقده مع الفريق البيضاوي خلفا لزوران مانولو فتش، وبمجرد تعاقده، وجد أماه مهمة غير سهلة، بدأها بمباراة الذهاب أمام النجم وفاز (2/0)، وكان عليه أن ينهيها بنجاح في الإياب، بحجزه بطاقة التأهل لنصف النهائي، ليواصل مهمته بثقة ودون ضغط، ويكسب احترام الجماهير.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الوداد المغربي، النادي الأهلي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.
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