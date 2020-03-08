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أخبار البلد

الصحة: توفير تحليل الـ pcr فى 10 محافظات لتخفيف الضغط على المعامل المركزية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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محمد غالي - محمد ابو النور

أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير التحليل فى 10 محافظات على الجمهورية لتخفيف الزحام أمام المعامل ومراعاة لظروف المواطنين، موضحة أن الأولوية ستكون للمسافرين الذين شرفت الفيزا الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر.


وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود كورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثقا بشهادة من معامل معتمدة.


وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1000 جنيه للمصريين و70 دولارا للأجانب و2500 جنيه للمستعجلين مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر إجراء تحليل الـ PCR فى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، والتي تطلبها بعض الدول للتأكد من خلو المسافرين من الفيروسات، سواء كورونا المستجد أو فيرس سي.


وأوضحت الوزارة، أن التحليل يحدد وجود الفيروسات وكميتها فى الدم بشكل قاطع.


وأفادت وزارة الصحة والسكان، أن إجراء تحليل الpcr، يتم فى وقت سريع ونتائجه تظهر خلال من 3 إلي 4 أيام على أقصى تقدير، وتتم سحب العينة وتحليلها بالمعامل المركزية.


وبدأت اليوم المعامل المركزية بوزارة الصحة، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل "البي سي آر" pcr، والذي يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة، وخاصة المسافرين الي الدول التي تتطلب تحليلpcr، للدخول لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكّدت وزارة الصحة أنَّها ستوفر تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، بمقر المعامل المركزية.


ونستعرض أهم المعلومات عن تحليل الـ"PCR" أو ما يعرف باسم "تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل أو تحليل تفاعل البلمرة التسلسلي Polymerase chain reaction"، هو طريقة دقيقة جدًا للكشف عن وجود فيروس "سي" أو غيره من الفيروسات في الدم، ويمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافي من المرض.


- يستخدم هذا التحليل في تحديد الكائنات المسببة للأمراض وخاصة التي يصعب زراعتها مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والفيروسات الأخرى وبعض الفطريات، إلى جانب غرضه الأساسي في الكشف عن التهاب الكبد "سي"، ويكون ذلك من خلال اختبار كمي لفيروس "سي "الذي يدل على وجود الفيروس من عدمه، مع اختبار النمط الجيني الفيروسي لمعرفة أي نمط منها المسؤول عن التهاب الكبد الوبائي، والذي يوجد 6 أنماط منه.


- يعد واحدا من التحاليل المكلفة، لأن الجهاز الخاص به والمواد المستخدمة به باهظة الثمن.

- من أهم استخدامات الـ(PCR) الطبية، تشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات في الدم.

- تحديد البصمة الجينية لشخص ما في إطار الطب الشرعي، إثبات هوية الأب الحقيقي للمولود، استنساخ الجينات الوراثية، تشخيص كثير من أنواع السرطانات، تشخيص الأمراض المزمنة.

- تحليل "البي سي آر" يتم عن طريق الدم، ويتعامل مع بروتينات المرض والمضادات للمرض، وقد يتأثر باستخدام الأدوية قبل إجراء التحليل

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