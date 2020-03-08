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فن

رانيا يوسف للسيدات: أنت سلاح نفسك.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 05:26 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد نحلة

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، "أنتِ سلاح نفسك كوني قوية بعلمك وعملك".


الفنانة رانيا يوسف تتواجد حاليا فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ لحضور عرض فيلمها "صندوق الدنيا"، وخطفت الأنظار، وحرص عدد كبير من أبناء المحافظة على التقاط الصور التذكارية معها.


فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي. 


وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. ونشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كل بطريقته.
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