AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جمعية المحاربين القدماء تحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم

الأحد 08/مارس/2020 - 06:14 م
يوم الشهيد
يوم الشهيد
Advertisements
محمد إبراهيم
نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمرًا صحفيًا تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم،  للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث أعلنت فيها عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.


وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.


وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء يُكرمان أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية..فيديو

محافظ كفر الشيخ يكرم 400 من أسر الشهداء والمصابين.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يوضح الخصال الستة للشهيد عند الله.. صور

تخصيص الحصة الأولى في المدارس للحديث عن يوم الشهيد.. 9 مارس

القوات المسلحة تنشر فيديو بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

ننشر اللوجو الرسمي لاحتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يهاجم بادجي.. ويكشف تفاصيل مرض الشناوي.. فيديو

آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

بعد أزمته مع شقيق ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يخطف الأنظار على السوشيال ميديا بسبب وردة.. شاهد

بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد