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بين الناس

الديون تطاردني.. موطنة تناشد أهل الخير مساعدتها فى علاج زوجها وابنتها وتسديد ديونهم

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت السيدة أم أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا،  ربة منزل، وتقيم بالجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ، علاج زوجي وابنتي، وتسديد ديوني المتراكمة علينا .

 

تقول في رسالتها: أصيب زوجي بمرض القلب، وتم تركيب دعامة على الشريان التاجي، لدى ٣ أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وأصبحت مسئولة عنهم بعد مرض زوجي، وليس لدي دخل، لذلك عمل ابني الأكبر في بعض المحلات لكي يساعدني على مصاريف والده وشقيقته الصغيرة.

وأضافت: أنفقت كل ما أملك على علاج زوجي وابنتي، وهما دوما يحتاجون لعلاج مستمر لكن لا يمكنني توفيره لعجزي المادي، أملي فقط مصاريف علاجهم، وتسديد ديوني المتراكمة علينا.

 

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٢٤٠٤٤٠١

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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