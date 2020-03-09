الديون تطاردني.. موطنة تناشد أهل الخير مساعدتها فى علاج زوجها وابنتها وتسديد ديونهم

ناشدت السيدة أم أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ، علاج زوجي وابنتي، وتسديد ديوني المتراكمة علينا .

تقول في رسالتها: أصيب زوجي بمرض القلب، وتم تركيب دعامة على الشريان التاجي، لدى ٣ أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وأصبحت مسئولة عنهم بعد مرض زوجي، وليس لدي دخل، لذلك عمل ابني الأكبر في بعض المحلات لكي يساعدني على مصاريف والده وشقيقته الصغيرة.

وأضافت: أنفقت كل ما أملك على علاج زوجي وابنتي، وهما دوما يحتاجون لعلاج مستمر لكن لا يمكنني توفيره لعجزي المادي، أملي فقط مصاريف علاجهم، وتسديد ديوني المتراكمة علينا.

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٢٤٠٤٤٠١

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