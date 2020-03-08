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أخبار البلد

القاهرة خط أحمر .. إعلامى كويتي يفتح النار على مطلقي هشتاج قاطعوا مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 09:37 م
مصر والكويت
مصر والكويت
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أمينة الدسوقى
وجه مذيع كويتى رسالة نارية إلى مطلقي هشتاج "قاطعوا مصر"، قائلا:" من يقاطع مصر أم الدنيا ما هذا الهشتاج لا أحد يستغني عن مصر
وسنسافر لمصر رغم أنف الحاقدين".

وأكد المذيع الكويتي أنه لا يمكن إنكار أفضال مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم طرد المصريين من الكويت أو طلب الخروج منها، مؤكدا:" لابد من محاسبة مطلقى الهاشتاج، فمن هم حتى يقولون للمصريين اخرجوا ، فالمصريين أهلنا ودم ولحم وأكلنا معاهم عيش وملح ولا ننسى مواقفهم".

ودعا الإعلامي الكويتي، شعب الكويت للسفر إلى مصر، قائلا:"ثلاث أرباع الكويتيتن والشعب الكويتي كله مع اخوانا المصريين، وسنذهب بأهلنا لمصر، وعلى دول مجلس التعاون السفر إلى مصر بدلا من الاسفار للخارج حتى ننعش الإقتصاد المصري، فمن يضرب مصر نقطع ايدهم، فالمصريون لا يفرقون بين الكويتي والسعودي والإماراتى ولكننا كلنا فى قالب واحد، وسأقوم بضرب أى شخص يدعو لمقاطعة المصريين على الهواء مباشرة".

وأكد الإعلامي الكويتي أن مصر خط أحمر، فلا يمكن لأحد أن يتعرض للمصريين فى الكويت، مشيرا إلى أن :"المصريين وقفوا مع الكويت سياسيا، و لا يمكن لأي شخص أن يخرج على مواقع التواصل ويقول قاطعوا مصر..احترموا نفسكم من يمس مصر يمس الحكومة الكويتية والشعب الكويتي".

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