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فيديو جراف

فيديوجراف| انفصال أنغام وأحمد إبراهيم وتلميحات شقيق ياسمين عبد العزيز

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، خبر أثار دهشة العديد من عشاق الفنانة أنغام، وأحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، كشفت عنه مصادر مقربة من أنغام، وأكدت أن انفصال أنغام وأحمد إبراهيم تم منذ عدة أسابيع.

انفصال أنغام وأحمد إبراهيم تبعه رسالتين، الأولى كانت من أحمد إبراهيم انتصر فيها لزوجته الأولى، والثانية كانت من شقيق ياسمين عبد العزيز وكان بها تلميح غريب.

من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، وشاهد ما قاله أحمد إبراهيم لزوجته الأولى، وتعرف على تلميح شقيق ياسمين عبد العزيز.

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