بعد جلسة التصوير الأخيرة.. رانيا يوسف ثير الجدل وتتعرض لهجوم متابعيها





وظهرت رانيا يوسف بالصورة مرتديه فستانا أسود فوق الركبة وان شولدر، مكشوف من الاكتاف، وانتعلت حذاء أسود بكعب رفيع.





وانهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عود البطل الحقيقي" و"خلاص مش كل تطلعي بفستان مكشوف" و" وخايفه على ولادك بعد اللي بتلبسيه ده" و" منوره" و"ملكة جمال" و"الاسمر يليق بك" و"حرام عليكي يا نجمه".





وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.





ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد احدث جلستها التصويرية من مشاركتها في مهرجان الأقصر للسينما في دورته التاسعة.