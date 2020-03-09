مع والدته في الحرم.. سعد لمجرد يحتفل باليوم العالمى للمرأة

نشر الفنان سعد لمجرد، صورة مع والدته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وذلك لتهنئتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





وقال سعد لمجرد، تعليقا على الصورة: "كل عام وانتي حبيبتي يا ميمتي ونور عيني، اكن لكِ كل الاحترام يا حبي و يا عشقي الأبدي، مع تقديري واحترامي لكل الأمهات و نساء العالم".





حققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 35 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.





أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاة، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.



