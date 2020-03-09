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فن

محمد رمضان يكشف سر غيابه عن جلسات قضيته مع الطيار المفصول

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:15 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
منحت إدارة عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد في نسختها السابعة محمد رمضان جائزة the king of arab man's fashion للعام ٢٠٢٠.

وبسؤال محمد رمضان، في لقاءات تلفزيونية عن سر غيابه عن جلسات قضيته مع الطيار المفصول قال:" دي حاجات قانونية انا مش بتدخل فيها وسايب المحامي بتاعي يتعامل وانا واثق في القضاء المصري".

بينما تتضمن فعاليات إنترناشونال فاشون أورد عروض أزياء لمجموعة من مصر والدول العربية، وتشمل مصمم الازياء محمود غالي من مصر ومن الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.

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