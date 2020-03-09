تسجيل صوتي .. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام





قال أحمد إبراهيم:" احنا كنا لسه بنحتفل بعيد ميلادي يوم 9 فبراير .. ومفيش انفصال خالص .. انا معرفش بصراحة هما جابو الكلام ده منين .. كل ده عشان كتبت بوست لأم أولادي؟".





كما كتب أحمد إبرهيم، عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك": أقسم بالله لم يحدث أي انفصال "حتى الآن" لكن محدش عارف بكرا جايب إيه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو يكشف حقيقة الاخبار المتداولة التي تشير إلى إنفصاله عن النجمة أنغام.