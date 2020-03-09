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أخبار العالم

رغم تفشي كورونا.. أمريكا تمنع فحص العائدين من إيطاليا.. لهذا السبب

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:57 ص
أمريكا تواصل الرحلات
أمريكا تواصل الرحلات الجوية مع إيطاليا
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شيماء مصطفى
على الرغم من معاناة إيطاليا حاليًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد ما استدعى السلطات لفرض حجر صحي على 16 مليون شخص، ومنع المواطنين من دخول أو مغادرة المدن الشمالية، بما في ذلك ميلانو والبندقية وبارما، لكن لا تزال الرحلات الجوية مستمرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا لا تزال مستمرة، على الرغم من فرض السلطات الإيطالية حجرًا صحيًا على العديد من المدن.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه لا يتم فحص العائدين من إيطاليا إلى الولايات المتحدة عند هبوطهم من رحلاتهم الجوية، حيث يقول المسؤولون إنه يتم فحصهم من قبل المسؤولين الإيطاليين.

وكشف مركز مكافحة الأمراض في مطارات الولايات المتحدة أنه يتم إجراء فحص للمسافرين القادمين من الصين وإيران، أما الأشخاص العائدين من إيطاليا وكوريا الجنوبية لا يتم فحصهم لأن هاتين الدولتين تقوم بإجراءات الفحص عند خروج المواطنين منها، وفقًا لما ذكره مطار أتلانتا في تغريدة له.

وتعد إيطاليا أكثر بلد أوروبي متضرر من فيروس كورونا، حيث توفى 233 شخصا بعدما أظهرت نتائج التحاليل إيجابية الفيروس.

ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات المشددة لمدة 4 أسابيع على الأقل أي حتى 3 إبريل، لكن لا يزال مطار لينات الرحلات الجوية على الرغم من أزمة فيروس كورونا.
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