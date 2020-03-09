بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قرارا بإيقاف جميع الندوات والاحتفالات والزيارات والرحلات والمعسكرات بجميع أنواعها في المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة حتى إشعار آخر.



كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من التعليمات الجديدة، لجميع مدارس الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية طلاب المدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور كورونا في مصر.



وشددت التعليمات على ضرورة مخاطبة جميع المدارس والتأكيد على متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.



كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب.



وشددت الوزارة، في تعليماتها الرسمية المرسلة لجميع المديريات التعليمية، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جميع أمراض الجهاز التنفسي في المدارس.



وأكدت ضرورة مخاطبة جميع المدارس من تمكين جميع الطلاب بكل المراحل الدراسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.



وأوصت جميع المدارس بالتنبيه على جميع الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس.



وشددت على ضرورة التأكيد على جميع الطلاب في المدارس باستخدام المناديل الورقية أثناء عملية العطس.



وكان موقع وزارة التربية والتعليم عرض نشرة تفصيلية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، عن تفاصيل فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لهذه النشرة الخاصة بتفاصيل فيروس كورونا المستجد، تم التأكيد على أن الحالة المشتبهة تتمثل في أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أكثر، بالإضافة إلى "الكحة" مع عدم وجود أسباب أخرى.



وأوضحت النشرة أن هذه الأعراض لا بد أن يصحبها أن يكون للمريض تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين أو أي منطقة أو دولة يثبت بها انتشار مجتمعي مستمر لفيروس كورونا المستجد، أو أن يكون المريض مخالطا لحالة مؤكدة لفيروس كورونا، أو أن يكون أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا.



وقالت النشرة إن حالة الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد، هي الحالة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا.



وتم التشديد على ضرورة أن يتم الإبلاغ فورًا عن أي حالة يشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، كما يمكن طرح جميع الاستفسارات من خلال الاتصال برقم 105 وهو الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان.



وأفادت النشرة بأن فيروس كورونا المستجد فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، بعض منها بسبب المرض لدى الأشخاص والبعض الآخر ينتشر بين الحيوانات بما في ذلك الجمال والقطط والخفافيش.



كما تمت الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ينتمي إلى مجموعة فيروسات الكورونا، وهو فيروس تنفسي جديد لم يعرف من قبل لدى البشر، ولم يتم التعرف على الكثير من خصائصه حتى الآن.



وينتقل فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، كما ينتقل من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، والاختلاط المباشر بالمصابين، والمخالطة المباشرة لحيوانات برية قد تكون مصابة.



وأعلنت النشرة عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتمثلة في: المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة النفايات ثم غسل اليدين، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه في إصابتها، والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم.



وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، أن الدراسة في المدارس ستنتظم بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة، نافيا صدور أي قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة خوفا من فيروس كورونا.



وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "وزارة التربية والتعليم لم تأخذ أي قرارات استثنائية حتى الآن، فالوضع الدراسي مستقر بجميع مدارس الجمهورية حتى هذه اللحظة".



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: "نحن نأخذ تعليماتنا في هذا الموضوع تحديدا من وزارة الصحة، وحتى الآن لم يصلنا أي تعليمات جديدة من وزارة الصحة تلزمنا باتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن سير الدراسة في المدارس".

