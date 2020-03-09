بدء العمل في إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بإتخاذ خطوات جادة لإنشاء مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة والذي يعد أهم مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها في صورة خرائط مساحية دقيقة "رقمية وورقية" من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية" وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق.





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جاء ذلك خلال لقائه المهندسة رانيا مجدي مسئول وحدة معلومات شبكات المرافق بالمحافظة للوقوف على الخطوات التي سيتم تنفيذها لإنشاء المركز المتكامل وتدعيمه بالعناصر البشرية والأجهزة الحديثة.





وأكد محافظ أسيوط على أهمية إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة لإنشاء المركز وتدريب الكوادر البشرية على إدارة المركز وتنفيذ خطة العمل لافتًا إلى أن نظام العمل داخل المركز يقوم على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال المرافق وذلك عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات و معلومات لجميع المرافق وعناصر البنية الأساسية "تحتية وفوقية" مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط "رقمية وورقية" وذلك بتكاتف ومشاركة جميع الجهات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والبترول والتليفونات وغيرها من شركات المرافق وذلك لحماية استثمارات المرافق في باطن وسطح الأرض واستمرارية عملها في خدمة المواطنين بكفاءة وفي حل أية مشكلات أو أزمات قد تطرأ وسرعة التعامل معها والسيطرة عليها والحد من مخاطرها.





وأضاف المحافظ أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق فوق وتحت الأرض لمشروعات البنية الأساسية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.