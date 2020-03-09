كورونا يهدد مباراة سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان، ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ووفقًا لصحيفة " ليكيب "، فإن مباراة سان جيرمان ودورتموند، من الممكن أن تلعب خلف الأبواب المغلقة، ودون أي حضور جماهيري بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.



وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، إلى أن سيعلن عن القرار النهائي، اليوم، الإثنين، إذا كان اللقاء بحضور الجماهير أو سيتم تأجيله.

وكانت تأجلت مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه ستراسبورج، يوم السبت الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتشهد بعض الدوريات الأوروبية في الفترة الأخيرة، تأجيل الكثير من اللقاءات، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتلعب المباريات حاليًا بدون جماهير. ليكيب

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، الإثنين، أن فيروس كورونا، يهدد مباراة