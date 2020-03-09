كورونا يهدد مباراة سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، الإثنين، أن فيروس كورونا، يهدد مباراة باريس سان جيرمان، ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، فإن مباراة سان جيرمان ودورتموند، من الممكن أن تلعب خلف الأبواب المغلقة، ودون أي حضور جماهيري بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.
وكانت تأجلت مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه ستراسبورج، يوم السبت الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، إلى أن سيعلن عن القرار النهائي، اليوم، الإثنين، إذا كان اللقاء بحضور الجماهير أو سيتم تأجيله.
وكانت تأجلت مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه ستراسبورج، يوم السبت الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.