AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:55 م
تطهير وتعقيم قاعة
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزي، يوميًا بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقًا للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن. 

هذه الجهود في ضوء توجيهات الدكتور رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية اللازمة حرصًا على صحة وسلامة كل من السادة الأعضاء والعاملين بالمجلس. 
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفشي كورونا.. إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين

تأجيل بدء الدراسة بـ الترم الثاني في المدارس والجامعات.. حقيقة أم شائعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2020 في المدارس والجامعات خوفا من فيروس كورونا

كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان تعلن خطتها لمواجهة فيروس كورونا

جامعة حلوان توضح 9 إجراءات يجب اتباعها للوقاية من كورونا

مصر تنتفض لمنع تسلل فيروس كورونا.. مدبولى: تطبيق أعلى المعايير الوقائية بالعالم.. وزراء الطيران والنقل والتعليم والأزهر والصحة شعلة نشاط لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.. ورصد حركة الركاب على مدار 24 ساعة

ترشيحاتنا

فايلر يدفع بـ رمضان صبحي في مباريات الأهلي تدريجيًا

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

عصير فواكه وتجنب الزحام ...جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشرة للوقاية من كورونا

مسيرة التغيير لن تقف.. أول تعليق لـ رئيس الوزراء السوداني بعد نجاته من محاولة اغتيال

7 مكاسب للأهلي بعد إقصاء صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا

بسبب كورونا.. رئيس دولة يقرر العمل من المنزل ودخول الحجر الصحي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور

بعد تصدرها التريند .. شاهد أناقة فساتين أنغام فى الحفلات

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور