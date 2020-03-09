تطهير وتعقيم قاعة البرلمان ولجانه للوقاية من فيروس كورونا.. صور

وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزي، يوميًا بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية للوقاية من فيروس كورونا.





يأتي ذلك وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقًا للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن.





هذه الجهود في ضوء توجيهات الدكتور رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية اللازمة حرصًا على صحة وسلامة كل من السادة الأعضاء والعاملين بالمجلس.