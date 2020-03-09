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رياضة

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك الأساسيين في الجيم

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على اكتفاء مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الترجي الأخير بدوري أبطال إفريقيا، بأداء تدريبات تأهيلية فقط سواء داخل الملعب أو بجيمانيزيوم النادي، على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

في الوقت نفسه حرص طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش عقب أدائهم الجزء التأهيلي، على المشاركة في فقرة تدريبات بالكرة مع مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يتواجدوا برحلة تونس الأخيرة.

وعاد الزمالك للتدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السادسة مساء الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز .

وكان الزمالك تأهل إلى دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى حامل اللقب فى النسختين الأخيرتين بالفوز ذهاب بإستاد القاهرة 3-1 والخسارة إيابا بإستاد رادس 0-1 ليتأهل الفارس الأبيض بمجموع المباراتين 3-2.



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