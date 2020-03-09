لاتهامهم بتزوير محررات رسمية.. تأجيل محاكمة المتهمين بالمقطم لـ 12 مارس.. والسجن عامين لـ نجار بمدينة نصر في 8 لفافات هيروين

-المشدد 5 سنوات لموظفة بتهمة تزوير محررات رسمية بمدينة نصر

-تأجيل دعوى وقف قرار نقل تركة اليهودي المتوفى بمصر للطائفة اليهودية لـ 18 أبريل





قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق تأجيل محاكمة كل من "ايهاب.م" و" وليد.ا" في اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم إلى جلسة 12 مارس الجاري.





صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا.





وأسندت النيابة للمتهمين أن الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية كاتب التحقيق بنيابة الخليفة والمقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الادلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة وتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة .





وقام المتهمان الاول والثاني وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما بطاقتي الرقم القومي باسم احد الاشخاص والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتلك بان اصطنعوها كليا علي غرار المحررات الصحيحة منها وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.





كما قاما بالاشتراك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية المختصين بمكتبي شهر عقاري الاهرام وجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر توثيق وذلك بجعله واقعة مزورة وهي بيع قطعة ارض ، وقاما مع مجهول بالتوقيع علي محضر التصديق بتوقيع نسبه زورا اليه.









كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، بالسجن عامين لنجار لاتهامه بالاتجار فى الهيروين.





واسندت النيابة كما جاء في امر الاحالة، ان المتهم عادل م، 39 عاما ، نجار مقيم شارع عمر بن الخطاب بحدائق القبة، في غضون 2019 أحرز بقصد الاتجار جوهرا لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.





وأكد اسلام سمير معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر انه انتقل الى محل تواجد المتهم المطلوب على ذمة إحدى القضايا وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لمسحوق الهيروين وملبغ مالي وهاتف محمول .





كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن 8 لفافات ورقية ثبت انها لمسحوق الهيروين المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.









فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهمة "أمال. ج"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.









صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.









وأسندت النيابة للمتهمة "أمال.ج"، مديرة بشركة عقارات، وآخرين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو " التوكيل رقم 2012 د/2010"، توثيق سوق السيارات وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها، وزودوه بالأختام والتوقيعات المزورة، فتمت الجريمة بتاءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.









وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢، بأيلولة ما يتركه اليهود المتوفون لملكية الطائفة اليهودية، لجلسة ١٨ أبريل للحكم.





وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من المادة ٥٩ من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود الموجودون على الأراضي المصرية بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية في حالة عدم وجود ورثة لهم.





واستندت الدعوى على تطبيق نصوص القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.



