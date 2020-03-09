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رياضة

كارتيرون: فريق الزمالك يريد الفوز بكل شيء .. ومباراة الرجاء صعبة

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:00 م
الفرنسي كارتيرون
الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك
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القسم الرياضى
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن صعوبة المباراة القادمة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا مشيرا إلى كون فريقه يريد الفوز بكل شئ.

وقال كارتيرون المدير الفني الفرنسي في تصريحات صحفية : "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الرجاء الرياضي، لقد بنيت معهم فريقًا قويا يريد الفوز بكل شيء. تركيزي الآن منصب على الدوري المحلي، لازالت لدي 3 أسابيع قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

تابع: "لا أخطِّط لإراحة اللاعبين في الوقت الحالي، نتطلع إلى ضمان المركز الثاني في الدوري المصري حتى نتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم"، يُضيف كارتيرون الذي تولى الإشراف على الفريق الأبيض شهر دجنبر الماضي خلفًا للصربي "ميتشو".

وكان كارتيرون قد سبق له تدريب الرجاء الرياضي وقاده إلى التتويج بلقب "كأس السوبر الأفريقي" على حساب الترجي التونسي، شهر فبراير من السنة الماضية، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.
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