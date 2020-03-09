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اقتصاد

مصطلحات اقتصادية.. تعريف التضخم والإنفاق القومي

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:20 م
اقتصاد
اقتصاد
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قسم الاقتصاد
يصادفنا بشكل دوري، الكثير من المصطلحات الاقتصادية الهامة، التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تذاع عبر القنوات التليفزيونية وينطقها لنا خبراء اقتصاديين أو أصحاب المشاريع والمستثمرين، ولا نعرف معناها.

وحول الأمر يقدم موقع صدي البلد الإخباري خلال السطور التالية، شرح لبعض المصطلحات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على حياتنا بشكل يومي.

- اقتصاد
تعود كلمة "الاقتصاد"  إلى اليونانية، حيث ظهرت أولى الكتابات عن الاقتصاد عام 400 قبل الميلاد تقريبا، وذلك ضمن الكتاب الذي ألفه المؤرخ اليوناني الشهير "زينوفون"، تحت عنوان Oeconomicus، والتي تعني إدارة البيت، وهي أصل كلمة Economics المستعملة حاليا.

- التضخم 
يعرف بأنه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، مما يؤدي إلى انخفاض في  قيمتها المالية فى وقت لاتتزايد فيه الدخول بنفس معدل ارتفاع الأسعار.

- الدين العام
هو المقدار المالي الذي تكون الدولة مُدينة به لغيرها من أطراف خارج البلاد سواء كانوا أفراد أو شركات أو حتي مديونة لحكومات أخري.

- عجز الموازنة 
هو المبلغ الذي يتعين على الحكومة اقتراضه عندما تتجاوز نفقاتها ما تجمعة من الضرائب وموارد الدخل الآخري.

- النمو الاقتصادي
يمثل التغير الايجابي في مستوي انتاج السلع والخدمات في فترات زمنية معينة، وتستثمر الدولة مواردها لإنشاء المشاريع الجديدة واعادة هيكل المشاريع القديمة للمساهمة في رفع معيشة الأفراد.

- التنمية الاقتصادية
هي تأتي بعد مرحلة النمر الاقتصادي ولكنه يتربط بشكل كبير بإحداث تغييرات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وأبرزها الصحة والتعليم.

- الإنفاق القومي
هو الانفاق التي تقوم بها الهيئات والقطاعات العامة الاقتصادية للحصول على المُنتجات التي تستهلكها الهيئات لأغراضها المختلفة من التصدير او اقتنائها.

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