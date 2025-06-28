قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي
حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن.. وصفة لتحسين حركة الأمعاء
ثورة 30 يونيو | عمرو أديب: أعداء الوطن مرمين في الزبالة وبيبوسوا الأيادي
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران
سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة
إكرامي : هذا اللاعب أفضل ظهير أيمن فى الدوري المصري
يتحمل مسئولية هدفين.. إكرامي ينتقد أداء الشناوي أمام بورتو
كنز غذائي حقيقي ..شوربة الكوارع تعيد الحيوية للعظام والجسم
الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين فى ذكرى 30 يونيو | صور
قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحًا ورياح نشطة على غرب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
محمد صبيح

الجنيه الذهب انخفض 480 جنيهًا.. سجلت أسواق الذهب في مصر انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025، حيث تراجعت جميع الأعيرة بشكل ملحوظ، و في ظل هبوط سعر الأونصة عالميًا إلى مستوى 3277.76 دولار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5291 جنيها للبيع – 5269 جنيها للشراء

عيار 22: 4850 جنيها للبيع – 4830 جنيها للشراء

عيار 21: 4630 جنيها للبيع – 4610 جنيهات للشراء

عيار 18: 3969 جنيها للبيع – 3951 جنيها للشراء

عيار 14: 3087 جنيها للبيع – 3073 جنيها للشراء

عيار 12: 2646 جنيها للبيع – 2634 جنيها للشراء

سعر الأونصة محليًا: 164582 جنيها للبيع – 163871 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب: 37040 جنيها للبيع – 36880 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3277.76 دولار

انخفاض أسعار الذهب اليوم

عيار 24: انخفض 69 جنيهًا للبيع (من 5360 إلى 5291)

عيار 22: تراجع 63 جنيهًا للبيع

عيار 21: خسر 60 جنيهًا دفعة واحدة (من 4690 إلى 4630)

عيار 18: تراجع 51 جنيهًا للبيع

عيار 14: تراجع 40 جنيهًا للبيع

عيار 12: انخفض 34 جنيهًا للبيع

الأونصة المحلية: تراجعت بقيمة 2133 جنيهًا

الأونصة عالميًا: هبطت من 3328.08 إلى 3277.76 دولار (بانخفاض 50.32 دولار)

يعكس هذا التراجع الملحوظ، استمرار اتجاه انخفاض أسعار الذهب في السوق المصري، بالتوازي مع تذبذب الأسواق العالمية، ويعد هذا الانخفاض الأكبر خلال الأسبوع، ما يدفع البعض لإعادة تقييم قرارات البيع والشراء في الفترة الحالية.

أسواق الذهب في مصر الجنيه الذهب أسواق الذهب أسعار الذهب اليوم انخفاض أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

إسعاف

مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟

نعش الضحايا

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

صور الضحايا

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

زيادة المرتبات

ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان | تكثيف أعمال النظافة وتلبية مطالب المواطنين.. وعرض مسرحى جديد

توقيتات الصلاة في اسوان

تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان.. اليوم

أبو علي يجتمع باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري

كامل أبو علي: توثيق تراث المصري لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة النادي

بالصور

حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن.. وصفة لتحسين حركة الأمعاء

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

كنز غذائي حقيقي ..شوربة الكوارع تعيد الحيوية للعظام والجسم

شوربة الكوارع
شوربة الكوارع
شوربة الكوارع

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بدون تسبيك

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

فيديو

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد