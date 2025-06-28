يتحمل مسئولية هدفين.. إكرامي ينتقد أداء الشناوي أمام بورتو

علق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، على أداء محمد الشناوي، حارس مرمى بالنادي الأهلي في مواجهة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «محمد الشناوي، يتحمل مسؤولية الهدفين الثاني والرابع في مباراة الأهلي وبورتو».

وأضاف: «محمد الشناوي، تمركزه كان غلط في الهدفين، لو الشناوي، كان واقف صح في الهدف الثاني وواحد خطوة قدام واترمى كان ممكن يتصدى للهدف الثاني».

وتابع: «وارد الحارس يغلط لكن هل ده يستدعي اللي بيحصل مع الشناوي؟».